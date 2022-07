சிபிஐ- யால் ஆபத்து.. மூலிகை பெட்ரோல் ஃபார்முலாவை ஒப்படைக்கிறேன்.. ராமர் பிள்ளை பகீர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜெகத்ரட்சகன் மகள் நிஷாவிடம் புதன்கிழமை மூலிகை பெட்ரோல் ஃபார்முலா அனைத்தையும் ஒப்படைக்க உள்ளேன் எனவும் அதற்குள் சிபிஐ நபர்களால் என் உயிருக்கு ஆபத்து எனவும் மூலிகை பெட்ரோல் உற்பத்தியாளர் ராமர் பிள்ளை தெரிவித்துள்ளார்.

மூலிகை பெட்ரோல் ஃபார்முலா அனைத்தையும் தனியார் நிறுவனத்திடம் கொடுப்பதற்கான செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெற்றது. இந்த சந்திப்பின் போது ராமர் பிள்ளை பேசுகையில் "நான் கண்டுபிடித்த மூலிகை பெட்ரோல் மீது குற்றச்சாட்டு வைத்து சிபிஐ போலீஸார் என்னை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்தனர்.

English summary

Ramar Pillai says that he has threat from CBI officers and he is going to handover Herbal petrol formula.