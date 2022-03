இதுவரை இல்லாத அதிரடி.. பொங்கியெழுந்த ஸ்டாலின்.. ஆவேச அறிக்கையின் பின்னணி என்ன தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில், கூட்டணிக் கட்சியினருக்கு ஒதுக்கிய இடத்தில் சில இடங்களில் திமுக-வினர் போட்டியிட்டு வென்றனர். இதையடுத்து காட்டமான அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.

நடந்து முடிந்த நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்தது திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள். தமிழத்தில் மொத்தம் உள்ள 21 மாநகராட்சியும் திமுக வசம் வந்தது.

In the urban local elections, the DMK-winners contested and won in some of the seats reserved for the coalition parties. Following this, Chief Minister MK Stalin has issued a stern statement.