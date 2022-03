ஆவின் நெய் விலை உயர்வுக்கு என்ன ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு - அதிகாரிகள் விளக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக அரசின் ஆவின் நிறுவனத்தில் பாலை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ள நிலையில் ஆவின் நெய்யின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. பால் பொருட்களுக்கான ஜி.எஸ்.டி. வரி 5 சதவீதத்தில் இருந்து 12 சதவீதமாக உயர்ந்திருப்பதும் விலை உயர்வுக்கு ஓர் காரணமாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டு ஆவின் பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ. 3 குறைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அதை தவிர்த்து மற்ற பொருட்களின் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழக அரசின் பொதுத்துறை கூட்டுறவு நிறுவனமான ஆவினில் நெய், பாதாம் பால் பவுடர், தயிர், ஐஸ்கிரீம் உள்ளிட்ட பால் பொருட்களின் விற்பனை விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆவின் பால் விலையை குறைச்சிட்டு.. நெய், தயிர் விலையை உயர்த்துவதா.. தமிழக அரசுக்கு கடும் எதிர்ப்பு

English summary

Rise in price of Aavin Milk Products: (ஆவின்பால் பொருட்கள் உயர்வுக்கு காரணம்)The price of Avin ghee has also gone up as the prices of other products except milk have gone up in the Avin company of the Tamil Nadu government. GST for dairy products The tax hike from 5 per cent to 12 per cent is also cited as a reason for the rise in prices.