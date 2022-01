ஓமிக்ரான் வேகமா பரவுகிறதே.. தப்பிக்க என்ன செய்யலாம்.. நாம் செய்யவேண்டியது என்ன? மருத்துவர் விளக்கம்!

Chennai

oi-Logi Ilangovan

சென்னை: ஒமிக்ரான் வைரஸ் அதிவேகமாக உலகெங்கும் பரவி வருகிறது. இந்தியாவிலும் அதன் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் என்னதான் தீர்வு என விவரித்திருக்கிறார்கள் நாம் தொடர்பு கொண்ட மருத்துவர்கள்.

கொரோனா தொற்று முதல் அலை எல்லோரையும் வீட்டுக்குள் கட்டி வைத்தது. 2020ம் ஆண்டு மொத்த உலகமும் லாக்டவுன் இருந்தது. 2021 இரண்டாம் அலையில் டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸ் கண்டறியப்பட்டது. அதன் தீவிரத்தன்மை அதிகமாக இருந்ததோடு, இறப்பு விகிதமும் அதிகரித்தது.

கொரோனா இரண்டாம் அலையில்தான் தடுப்பூசி குறித்த புரிதல்வந்து, மக்கள் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொள்ளத் துவங்கினர். இப்போதும் மத்திய மாநில அரசுகள் தடுப்பூசி முகாம்களை அதிகப்படுத்தி, தடுப்பூசி எடுத்துக்கொள்ளாதோரையும் கண்டறிந்து தடுப்பூசியை கொடுத்துவருகிறார்கள்.

இந்தியா முழுவதும் புத்தாண்டுக்குப் பிறகு கொரோனா தொற்றின் வேகம் அதிகரித்திருக்கிறது. கட்டுக்குள் இருந்த கொரோனா திடீரென அதிகரித்திருப்பதால் அரசாங்கம் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளில் தீவிரம்காட்டி வருகின்றன. ஊரடங்கு, கட்டுப்பாடுகள் என தேவைக்குத் தகுந்தாற்போல மத்திய மாநில அரசுகள் கடைபிடிக்கத்துவங்கியுள்ளன.

English summary

The Omicron virus is spreading rapidly around the world. Its impact is growing in India as well. Doctors have described the vaccine as the solution.