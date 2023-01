வட சென்னையை கலக்கிய பிரபல ரவுடி.. மனைவி கண் முன்னே ஓட ஓட வெட்டிக் கொலை.. சினிமா டைப் "ஸ்கெட்ச்"

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: வட சென்னையை கலக்கி வந்த பிரபல ரவுடியை அவரது மனைவியின் கண் முன்னே எதிர் கோஷ்டியினரால், ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிக் கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக இவரை கொலை செய்ய எதிர் கோஷ்டி ரவுடிகள் ஸ்கெட்ச் போட்டு வந்த நிலையில், நேற்று இரவு பக்காவாக ப்ளான் செய்து அவரது கதையை முடித்துள்ளனர்.

இந்தக் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக 2 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். தலைமறைவாகியுள்ள 6 பேரை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர். வட சென்னை பகுதிகளை பரபரப்பாக்கிய இந்த சம்பவம் குறித்த விவரம் வருமாறு:

English summary

The incident where a rowdy from Chennai Pulianthope was hacked to death by the opposite team rowdies in front of his wife's eyes.