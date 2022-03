இல்லத்தரசிகளுக்கு ரூ. 1000 அறிவிப்பு எப்போது... மு.க ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று அமைச்சரவைக் கூட்டம்

Chennai

சென்னை: தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று மாலை அமைச்சரவைக்கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் , குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டம் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நிறைவடைந்து விட்டது. திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அமோக வெற்றி பெற்று கவுன்சிலர்கள் பதவியேற்றுள்ளனர். மேயர், துணை மேயர், நகராட்சி தலைவர், பேரூராட்சித் தலைவர் பதவிகளுக்கான மறைமுகத் தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது.

கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கிய இடங்களிலும் பெரும்பாலான பதவிகளில் திமுகவினரே வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கூட்டணி கட்சியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் பதவியில் அமர்ந்த அனைவரும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

The Cabinet meeting is scheduled to be held this evening under the chairmanship of Chief Minister MK Stalin at the General Secretariat. According to reports, the plan to provide Rs 1,000 a month to family heads will be discussed at the meeting.