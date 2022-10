மடக்கி மடக்கி கேள்வி.. “ஜெர்க்” ஆன பெரிய பழுவேட்டரையர் - ராஜராஜ சோழன் “தமிழன்” - சரத்குமார் ஒரே போடு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ராஜ ராஜ சோழன் இந்துவா, சைவமா என்ற விவாதம் தொடர்பாக பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையராக நடித்த சரத்குமார் அறிக்கை வெளியிட்டிருந்த நிலையில், அவரிடம் அதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் மடக்கி மடக்கி கேள்வி எழுப்பினர்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மாமன்னன் ராஜ ராஜ சோழன் இந்துவா? சைவமா? வைணவமா?சைவம் இந்து மதமா? - பரபரப்பான சர்ச்சையாக தற்போது சென்று கொண்டிருக்கிறது. சிவன், விஷ்ணு, சக்தி, முருகன், சூரியன், விநாயகர் ஆகிய கடவுள்களை வழிபடுபவர்களை கி.பி. 8 - ஆம் நூற்றாண்டில் ஆதிசங்கரர் சைவம், வைணவம், சாக்தம், கௌமாரம், சௌரம், கணாபத்தியம், ஸ்மார்த்தம் என ஆறு பிரிவுகளாக பிரித்தவற்றை, இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டப்படி சைவம், வைணவம், சமணம், பௌத்தம், சீக்கியம் மற்றும் அனைத்து நாட்டுப்புற சமயங்களையும் உள்ளடக்கி பொதுவாக இந்து சமயம் என வரையறுத்துள்ளது.

1790 - ஆம் ஆண்டுகளில் ஆங்கிலேயர்கள் சட்டங்களை தொகுத்தபோது, கிறிஸ்தவம், இஸ்லாமியத்தை தவிர்த்து இருந்த பெரும் பிரிவு சமயங்களை சேர்த்து, சிந்து நதியில் (Indus Valley) இருந்து மருவிய இந்து (Indus) என்ற பெயரிடப்பட்டது. குரங்கிலிருந்து வந்தவன் மனிதன், மனித குரங்கு எதிலிருந்து வந்தது? குரங்கு விலங்கு என்றால், விலங்கினத்திற்கு மனிதன் என பெயரிட்டது யார்?

ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை மத்திய அரசு தடை செய்யவேண்டும்! சொல்வது ரம்மி

English summary

Actor Sarath Kumar, who played the role of the Periya Paluvettaraiyar in Ponniyin Selvan, had made a statement regarding Raja Raja Cholan's discussion of Hinduism and Saivism, he was repeatedly questioned by reporters and said Raja Raja cholan is Tamilian.