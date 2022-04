“கோடநாடு பங்களா கோவில்” யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கனும்! சசிகலா உருக்க அறிக்கை ! இத கவனிச்சீங்களா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கோடநாடு பங்களாவை நாங்கள் கோயிலாகதான் பார்த்தோம் எனவும், கோடநாடு எஸ்டேட்டில் நடந்த கொலை மற்றும் கொள்ளை சம்பவத்திற்கு காரணமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை தண்டிக்க வேண்டுமென சசிகலா கூறியுள்ளார்.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் உள்ள கோடநாடு எஸ்டேட்டில்ல் முன்னாள் முதலமைச்சரான ஜெயலலிதா தங்கிச் செல்வது வழக்கம். அவரது மறைவுக்குப் பிறகு அங்கு யாரும் செல்வதில்லை.

இந்நிலையில் அந்த 2017 ஆம் ஆண்டு கோடநாடு எஸ்டேட் காவலாளி ஓம் பகதூர் கொல்லப்பட்ட நிலையில் , மற்றொரு காவலாளியாக கிருஷ்ணா தாபா என்பவர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டார். அங்கிருந்த பொருட்கள் கொள்ளை போயின.

English summary

Sasikala said that we saw the Kodanad bungalow as a temple and that whoever was responsible for the murder and robbery at the Kodanad estate should be punished.