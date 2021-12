'பாதுகாப்பான இடம் தாயின் கருவறை மட்டுமே..' மாங்காட்டில் பாலியல் தொல்லையால் பள்ளி மாணவி தற்கொலை

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: சென்னை அடுத்துள்ள மாங்காட்டில் பாலியல் தொல்லை காரணமாக 11ஆம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்கொலைக்கு முன் மாணவி எழுதிய கடைசி கடிதமும் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது..

தமிழகத்தில் பள்ளிகளில் அளிக்கப்படும் பாலியல் தொல்லை காரணமாக மாணவிகள் தற்கொலை செய்து கொள்வது விஸ்வரும் எடுத்துள்ளது, இது தொடர்பாகத் தமிழக அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் பெரியளவில் பலன் அளிப்பதாகத் தெரியவில்லை.

இந்தச் சூழலில் சென்னை அடுத்துள்ள மாங்காட்டில் பாலியல் தொல்லை காரணமாக 11ஆம் வகுப்பு மாணவி, கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டுத் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாலியல் தொல்லையால் கோவை மாணவி தற்கொலை.. ஆசிரியர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி மீது பாய்ந்தது குண்டர் சட்டம்

தற்கொலைக்கு முன் மாணவி எழுதிய கடைசி கடிதமும் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அதில் பாதுகாப்பான இடம் கல்லறையும் தாயின் கருவறை மட்டுமே என்று அந்த மாணவி உருக்கமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், School is Not Safety என்றும் மாணவி அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அந்த மாணவி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தவர் என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பாலியல் தொல்லை காரணமாகப் பள்ளி மாணவிகள் அடுத்தடுத்து தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவம் மிகப் பெரிய அளவில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது.

English summary

An 11th class student has committed suicide due to sexual harassment in Mangadu near Chennai. In her last letter written, she wrote that School is Not Safety.