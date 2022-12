அன்று கருணாநிதிக்கு.. நேற்று ஸ்டாலினுக்கு.. இன்று உதயநிதிக்கு.. கலக்கும் பெயர் பலகை எழுத்தர் மணி!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கருணாநிதி, ஸ்டாலின், உதயநிதி, என மூன்று தலைமுறைகளுக்கும் பெயர் பலகைகளில் அவர்களது பெயர்களை எழுதி வரலாற்றில் இடம்பிடித்திருக்கிறார் தலைமைச் செயலக பெயர் பலகை எழுத்தர் மணி.

கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, ஓ.பி.எஸ்., இ.பி.எஸ்., ஸ்டாலின் என இதுவரை 5 முதலமைச்சர்களுக்கு பெயர்பலகை எழுதியிருக்கிறார் மணி.

இதனிடையே 1989-ம் ஆண்டு கருணாநிதியால் தலைமைச் செயலக பெயர் பலகை எழுத்தராக நியமிக்கப்பட்ட மணி, இன்று அவரது பேரன் உதயநிதிக்கும் பெயர் எழுதிக் கொடுத்திருக்கிறார்.

தாத்தா இல்லாதது பெரிய வருத்தம்! என் மீது முதல்வர் வைத்த நம்பிக்கையை காப்பாறுவேன்! உதயநிதி உறுதி!

English summary

Chief Secretariat Name Board Clerk Mani has gone down in history by writing their names on the name boards of all three generations like Karunanidhi, Stalin, Udhayanidhi.