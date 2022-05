"கிள்ளுற மாதிரி கிள்ளுங்க.. நான் அழுற மாதிரி அழுறேன் ஆட்டம் இது" - உதயநிதி பற்றி சீமான் கிண்டல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : உதயநிதி ஸ்டாலின் நிச்சயம் அமைச்சர் ஆவார் என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராக்க வேண்டும் என தி.மு.கவின் மாவட்ட செயற்குழுக்களில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, உதயநிதி ஸ்டாலின், எனக்கு அமைச்சர் பொறுப்பு அளிக்க தீர்மானம் நிறைவேற்றி, தலைமைக்கு இனி யாரும் தர்மசங்கடத்தை உருவாக்கிட வேண்டாம் என தொண்டர்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.

இந்நிலையில், இதுகுறித்து பேசியுள்ள நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நீங்க கிள்ளுற மாதிரி கிள்ளுங்க.. நான் அழுற மாதிரி அழுறேன் எனும் திட்டம்தான் இது என விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Udhayanidhi Stalin will become a minister definitely. Will Udhayanidhi guarantee that he will not become a minister in 5 years?, asks Seeman.