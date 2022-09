கள்ளக்குறிச்சி.. பத்திரிகையாளர்கள் மீது தாக்குதல்.. பின்னணியில் பள்ளி? - சீமான், வேல்முருகன் கண்டனம்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பத்திரிகையாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று தவாக தலைவரும் எம்எல்ஏவுமான வேல்முருகன், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆகியோர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம் தொடர்பாக செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற மூத்த பத்திரிகையாளர் பிரகாஷ், ஒளிப்பதிவாளர் அஜித் ஆகியோர் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

இதுதொடர்பாக, நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தமிழர் வாழ்வுரிமைக் கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் ஆகியோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

TVK leader Velmurugan MLA and Naam Tamilar Katchi chief coordinator Seeman have condemned the attack on journalist Prakash and cameraman Ajith who went to collect news on Kallakurichi student death.