தமிழர்களை நீக்கிவிட்டு வடமாநிலத்தவரை பணியமர்த்த முயற்சி? டோல்கேட் பிரச்சனையில் கொதித்தெழுந்த சீமான்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தொழிலாளர் விதிகளுக்கு மாறாக நிகழ்த்தப்பட்டுள்ள சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களின் வேலைபறிப்பு என்பது ஏற்புடையதல்ல என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

உளுந்தூர்பேட்டையில் உள்ள செங்குறிச்சி சுங்கச்சாவடி, பெரம்பலூரிலுள்ள திருமாந்துறை தேசிய நெடுஞ்சாலை சுங்கச்சாவடி ஆகியவற்றில் பணிபுரிந்து வந்த தொழிலாளர்கள் 54 பேர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதனால், அனைத்து ஊழியர்களும் பணிகளைப் புறக்கணித்து உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் டோல்கேட் ஊழியர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் தீர்வு எட்டப்படவில்லை.

இதனால், டோல்கேட் ஊழியர்களின் உள்ளிருப்பு போராட்டம் தொடர்கிறது. இந்நிலையில் சுங்கச்சாவடி ஊழியர்களுக்கு ஆதரவாக அறிக்கை விடுத்துள்ளார் சீமான்.

ஆன்னி எர்னாக்ஸ்..82வயதில் நோபல் பரிசு..பிரெஞ்சு தேசத்தின்மீது பூவெறிகிறேன்.. வைரமுத்து

English summary

Naam Tamilar Katchi chief coordinator Seeman said that the dissmissal of toll booth employees in ulundurpet and perambalur toll gates, which has been carried out against the labor rules, is not acceptable.