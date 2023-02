பொங்கல் அன்று வங்கி தேர்வு.. தைப்பூச தினத்தில் ஆதார் சிறப்பு முகாம்? இதென்ன வேலை? - சீமான் ஆவேசம்!

ஆதார் எண்ணை வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் சிறப்பு முகாமை வேறு நாளுக்கு மாற்ற வேண்டும் என சீமான் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் இன்று (பிப்ரவரி 5) தைப்பூசம் என்பதால், ஆதார் எண்ணை வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் சிறப்பு முகாமை வேறு நாளுக்கு மாற்ற வேண்டும் என நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

சமீபத்தில் தமிழர் திருநாளான பொங்கல் அன்று ஸ்டேட் வங்கி கிளார்க் பணியிடங்களுக்கான முதன்மைத் தேர்வு நடைபெற்றது. பொங்கலன்று தேர்வு நடத்த பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும், தேர்வர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

ஆனால், திட்டமிட்டபடி பொங்கலன்றே தேர்வு நடத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் தற்போது தைப்பூசத்தன்று சிறப்பு முகாம்களை நடத்த சீமான் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

”முன்பதிவு செயலி தேவை” ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் வாழ்வை காப்பாற்ற.. தமிழக அரசை வலியுறுத்தும் சீமான்!

English summary

As today (February 5) is Thaipoosam in Tamil Nadu, Naam Tamilar Party coordinator Seeman has insisted that the special camp to link Aadhaar number with voter ID card should be shifted to another day.