ஆளுநர் குறித்து அவதூறு பேச்சு.. திமுகவில் இருந்து சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி சஸ்பெண்ட் - துரைமுருகன்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழ்நாட்டு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி குறித்து அவதூறாக பேசிய சென்னை வடக்கு மாவட்டத்தை சேர்ந்த தலைமைக் கழக பேச்சாளர் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தியை திமுகவில் இருந்து தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்படுவதாக அமைச்சர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார். கட்சிக்கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்பட்டதால் திமுகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவதாக திமுக தலைமை அறிவித்துள்ளது.

திமுக சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் பேராசிரியர் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா பொதுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை மாவட்டங்கள் வாரியாக அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவில் அமைச்சர்கள், திமுக பேச்சாளர்கள், நிர்வாகிகள் பங்கேற்று பேசி வருகின்றனர்.

ஆளுநரை மிரட்டி பேசிய திமுக பேச்சாளர்..சென்னை கமிஷனரிடம் கவர்னர் மாளிகை புகார்

English summary

DMK chief executive Sivaji Krishnamurthy has been temporarily suspended from the party for his controversial remarks about Tamil Nadu Governor RN Ravi. Duraimurugan, the party's general secretary, has announced that he will be suspended from the DMK for violating party rules.