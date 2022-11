எல்லா தப்பையும் நீங்கதான் பண்ணீங்க! காங்கிரஸ் ஆபீஸில் களைகட்டிய பஞ்சாயத்து! எம்எல்ஏவுக்கு கல்தா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை அலுவலகமான சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடந்த மோதல் காரணமாக அந்தக் கட்சியின் நாங்குநேரி தொகுதி எம்எல்ஏவான ரூபி மனோகரனை கட்சியிலிருந்து நீக்க தலைமை முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியினர் செயல்பாடு குறித்து முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி, தமிழ்நாடு மேலிடப் பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் வருகை புரிந்தனர்.

அப்போது, நாங்குநேரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபி மனோகரன் ஆதரவாளர்கள், திருநெல்வேலி கிழக்கு மாவட்ட தலைவர் ஜெயக்குமாரை நீக்கக்கோரி 300 -க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கட்சி அலுவலகத்திற்கு முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பெரும் பரபரப்பு காணப்பட்டது.

English summary

It has been reported that the party leadership has decided to remove Ruby Manokaran, MLA of the party's Nanguneri constituency, from the party due to the clash at the Sathyamurthy Bhavan, the party headquarters.