நாளைக்கு டும்டும்! வேட்டி சட்டை கட்டிதான் வரனும்! தண்ணீர் பாட்டிலில் சிரிக்கும் விக்கி - நயன்தாரா.!

சென்னை : தமிழ் திரையுலகின் நட்சத்திர ஜோடிகளான இயக்குனர் விக்னேஷ் சிவன் நடிகை நயன்தாரா திருமணம் நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில் திருமணத்திற்கு வருகை தரும் அனைவரும் பாரம்பரிய ஆடைகள் அணிந்து வரவேண்டும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளதாகவும், தண்ணீர் பாட்டிலில் கூட விக்னேஷ் சிவன் நயன்தாராவின் படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாக சுவாரசிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனும், நடிகை நயன்தாராவும் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக காதலித்து வருகின்றனர். 'நானும் ரவுடிதான்' திரைப்படத்தில் நடித்தபோது இருவரும் காதலிக்க தொடங்கினர்.

இருவரும் இணைந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில் இவர்கள் எப்போது திருமணம் செய்துகொள்ள போகிறார்கள் என்பது குறித்து சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் நீண்ட நாட்களாக கேள்வி எழுப்பி வந்தனர். ஆனால் விக்கி - நயன்தாரா இருவருமே இதுகுறித்து பதிலளிக்காமல் வந்தனர்

Director Vignesh Sivan - Nayanthara's wedding is scheduled to take place tomorrow and everyone attending the wedding should wear traditional attire. Interesting information has come out that there are pictures of Vignesh Sivan Nayantara even in the water bottle.