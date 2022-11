2 சீக்ரெட் சர்வே.. ரிப்போர்ட் கேட்ட முதல்வர்.. ‘யாருக்கு ஜாக்பாட்?’ தீயாக இறங்கும் எம்.எல்.ஏக்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆட்சிக்கு வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் கடந்திருக்கும் நிலையில், அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டத்தில் என்ன மாதிரியான சூழல் நிலவுகிறது, அமைச்சர்கள் மீது எம்.எல்.ஏக்கள் அதிருப்தியில் இருக்கிறார்களா, எம்.எல்.ஏக்களின் பெர்ஃபாமன்ஸ் எப்படி என்பதையெல்லாம் அறிய ரிப்போர்ட் கேட்டிருக்கிறாராம் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

எம்.எல்.ஏக்கள் இந்த பருவமழை காலத்தில் எப்படி செயல்படுகிறார்கள் என்றும், மக்கள் மத்தியில் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் ஆளுங்கட்சி மீதான கருத்துகள் எப்படி இருக்கின்றன என்றும் அறிந்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்க முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு போட்டிருக்கிறாராம்.

உளவுத்துறையின் இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்னென்ன அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும் முதல்வர் அலுவலகத்தில் இருந்து நோட்ஸ் போயிருக்கிறதாம்.

இதற்கிடையே, முதல்வருக்கு மிக நெருக்கமான அதிகாரப்புள்ளி, முதல்வர் ஆலோசனைப்படி, தனியாக எம்.எல்.ஏக்களை அழைத்து கருத்துகளைக் கேட்டு வருவதாகவும் ஒரு தகவல் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

Chief Minister Stalin has asked for a report to know the situation at the level of ministers and MLAs, whether the MLAs are dissatisfied with the ministers and how the performance of the MLAs has been. Stalin may planned to change ministry based on this report.