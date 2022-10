உனக்கு இந்தி தெரியாது.. எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது! ட்விட்டரில் தமிழர்கள் சம்பவம் - ஹேஷ்டேக் டிரெண்ட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்பை கண்டித்து அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி திமுக இளைஞரணி மற்றும் மாணவரணி சார்பில் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களில் இன்று போராட்டம் நடைபெறும் சூழலில் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக ட்விட்டரில் #StopHindiImposition என்ற ஹேஷ்டேக் டிரெண்ட் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடைபெற்றது.

இதில் 112 பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டு, அவை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவிடம் வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றன. இந்த பரிந்துரைகளில் பெரும்பாலானவை இந்தி மொழியை திணிக்கும் முயற்சியாகவே இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

மீண்டும் வரலாறு திரும்பாமல் இருக்கும் சூழல் ஏற்பட வேண்டும்..இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கிறோம் - பொன்முடி

English summary

The hashtag #StopHindiImposition is trending on Twitter against the imposition of Hindi. Today in all the district capitals of Tamil Nadu, DMK protesting against the imposition of Hindi by the central government.