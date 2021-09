'சுதா ராமன் ஐஎப்எஸ்'.. ஒரே நாளில் டிரெண்டாகும் அதிகாரி.. அவரது வாழ்வில் நடந்த மாற்றங்கள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் வாழ்வையே மாற்றும் வல்லமை கொண்டவை. எத்தனையோ கதைகள், எத்தனையோ பேரின் அனுபவங்களை கேள்வி பட்டிருப்போம். எப்போதும் அதை கேட்பபோம். மருத்துவர் கனவை நினைவேறாமல் போனவர் ஒரு ஐஎப்எஸ் அதிகாரியாக உருவெடுத்துள்ளார். அவரைபற்றி பார்க்கும் முன் சில விஷயங்களை பார்த்துவிடுவோம்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் ஒரு முறை மேடையில் சொன்னது போல், பாசிட்டிவ் செய்திகளை பாருங்கள், பாசிட்டிவ் செய்திகளை கேளுங்கள், அது உங்களை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு செல்லும், நெகட்டிவான விஷயங்களை பார்ப்பதையோ, கேட்பதையோ அடியோடு நிறுத்துங்கள் ஏனெனில் அது உங்கள் மனநிலையை மாற்றிவிடும் என்றார். உண்மைதான் நாம் என்ன பார்க்கிறோமோ, கேட்கிறமோ அதுபோல் தான் நம்முடைய நிமிடங்கள் நகர்கின்றன,

விஜய் பாசையில் சொல்வது என்றால், லெட் மீ சிங் எ குட்டி ஸ்டோரி...

நெகடிவிட்டி எல்லாம் தள்ளி வை பேபி...

ஃபோகஸ் ஆன் வாட் யு ட்ரீம்...

அண்ட் டோன்ட் ஒர்ரி மாப்பி...

பாஸிட்டிவிட்டி உன்ன லிப்ட் பண்ணும் பேபி.,

லைப் ஸ் வெரி ஷார்ட் நண்பா...

ஆல்வேஸ் பி ஹேப்பி... ஆம் விஜய்யும் ரஜினி சொன்ன அதேவார்த்தையே பாட்டாகவே பாசிட்டிவ் பற்றி பாடினார்.

சரி இதெல்லாம் எதுக்கு காலம் காத்தாலேயே சொல்கிறேன் என்றால், பீலிங் பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் மக்களிடையே விதைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் அதிகமாகி மாணவ செல்வங்கள் தவறான முடிவெடுக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரிக்கும் இந்த நேரத்தில் நடிகர் சூர்யா மாணவர்களிடையே நம்பிக்கையை விதைக்க வேண்டும் என்று நேற்று பேசிய வீடியோ பலருக்கும் நம்பிக்கை அளித்திருக்கும். நடிகர் சூர்யா சொன்னது போல் பரிட்சை மட்டுமே வாழ்க்கை அல்ல. எந்த பரிட்சையில் தோற்றாலும் வாழ்வில் மிகப்பெரிய உயரத்தை தொட முடியும். பரிட்சைக்கும் வாழ்க்கையும் துளியும் சம்மந்தம் இல்லை. நாம் தோல்வியில் இருந்து பாடங்களை கற்று அடுத்த நிலையில் முன்னேற வேண்டும்.

English summary

Positive thoughts have the power to change lives. We have heard so many stories, so many people's experiences. We will always listen to it. IFS officer sudha ramen who could not remember the dream.