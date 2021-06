தமிழகத்தில இன்று 5127 பேருக்கு கொரோனா.. 13 மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிகம்!

Chennai

சென்னை : தமிழகத்தில் இன்று கொரோனா தொற்றால் 5127 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழகத்தில் இன்று மட்டும் கொரோனாவால் 91 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து இன்று மட்டும் 7,159 பேர் மீண்டுள்ளனர். கொரோனா பாதிப்புடன் 42,801 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

தமிழகத்தில் கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை வெகுவாக குறைந்துவிட்டது. கடந்த மே மாதம் இரண்டாவது வாரததில் 36 ஆயிரம் என்கிற அளவில் இருந்த கொரோனா பாதிப்பு, 5 ஆயிரம் என்கிற அளவிற்கு இன்று குறைந்துள்ளது.

சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின் படி, தமிழகத்தில் இன்று கொரோனா தொற்றால் 5127 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் தமிழகத்தில் இதுவரை கொரோனா பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை 24,65,874 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

In Tamil Nadu today 5127 people have been affected by the corona infection. In Tamil Nadu today alone, 91 people have died due to corona. Today alone, 7,159 people have recovered from corona cases in Tamil Nadu. 42,801 people are being treated for corona .