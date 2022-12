ஜனவரி 9ம் தேதி தமிழக சட்டசபை கூட்ட தொடர்! ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்குகிறது! சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை : 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக சட்டசபை கூட்டத் தொடர் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி காலை 10 மணிக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையுடன் தொடங்கும் என தமிழக சட்டசபை சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்திருக்கிறார்.

2021 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சி அமைத்ததற்கு பிறகு சபாநாயகராக அப்பாவு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதையடுத்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் உள்ளிட்ட கூட்டத்தொடர்கள் நடைபெற்று நிறைவடைந்திருக்கிறது.

தற்போது தமிழக ஆளுநரான ஆர்.என்.ரவிக்கும் அரசுக்கும் இடையேயான மோதல் உச்சகட்டத்தை அடைந்திருக்கும் நிலையில் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டசபை கூட்டத் தொடர் எப்போது நடைபெறும் என எதிர்பார்ப்பு நிலவியது.

Tamil Nadu Assembly Speaker Appavu has announced that the Tamil Nadu Assembly session for the year 2023 will begin on January 9th at 10 am with Governor RN Ravi's speech.