ஏழை, எளிய மக்களுக்கு திட்டங்கள் எங்கே? கார்ப்பரேட்களை பாதுகாத்து வளர்த்தால் போதுமா? -தமிழக காங்கிரஸ்

மத்திய பட்ஜெட்டில் ஏழை மக்களுக்கு திட்டங்கள் எங்கே? என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கேள்வி

சென்னை: மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு எந்த பயனும் ஏற்படுவதற்கான திட்டமும் இல்லை, நிதி ஒதுக்கீடும் இல்லை என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்துள்ளார்.

ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசின் நோக்கம் குறிப்பிட்ட சில கார்ப்பரேட்டுகளை பாதுகாத்து, வளர்ப்பது தான் என அவர் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக கே.எஸ்.அழகிரி விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

