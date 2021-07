ஜெ. மரணத்தை விசாரிக்கும் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு 11வது முறையாக கால நீட்டிப்பு.. ஏன், எதனால் தாமதம்?

Chennai

சென்னை: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திவரும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான ஆணையத்திற்கு மேலும் ஒரு முறை கால நீட்டிப்பு செய்துள்ளது தமிழக அரசு. 11-ஆவது முறையாக ஆறுமுகசாமி ஆணையம் காலநீட்டிப்பு பெறுகிறது.

ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில் குறிப்பாக ஓ பன்னீர்செல்வம் தர்மயுத்தம் நடத்தியதால் 2017 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 25-ஆம் தேதி ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது.

மூன்று மாதங்களுக்குள் விசாரணையை முடித்து அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய அப்போது கூறப்பட்டது. ஆனால் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை குறிப்பிட்ட கால கெடுவுக்குள் நடைபெறவில்லை.

