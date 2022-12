பகவத் கீதை ஆன்மீகம் தேசப்பற்றை போதிக்கிறது..கீதை படித்தால் தனி மனித ஒழுக்கம் உயரும்.. ஆர்.என்.ரவி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பகவத் கீதையை படிக்க, படிக்க நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். பகவத் கீதையை மனப்பாடம் செய்ய எளிமையாக அழகாக இயற்றப்பட்டுள்ளது என்று தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார். பகவத் கீதையை படித்தால் தனி மனித ஒழுக்கம் அதிகரிக்கும். கீதை படிக்கும் போது நல்லொழுக்கம் கட்டுப்பாட்டினை பெறலாம். இதன் மூலம் எந்த ஒரு செயலையும் நேர்கொண்ட பார்வையுடன் இலக்கை நோக்கி செய்து முடிக்கலாம் என்றும் கீதை ஜெயந்தி விழாவில் பேசிய ஆளுநர் ரவி தெரிவித்தார்.

பகவத் கீதை கார்த்திகை மாதத்தில் வளர்பிறையில் 11 வது நாளில், சுக்லபட்ச ஏகாதசி நாளில் அருளப்பட்டது. ஆங்கில மாதத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கீதை ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுகிறது. கிருஷ்ணர் அவதரித்த தினத்தை நாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தியாக கொண்டாடுகிறோம். அதே போன்று இந்துக்களின் புனித நூலான பகவத் கீதை உபதேசிக்கப்பட்ட நாளை கீதா ஜெயந்தி என நாம் கொண்டாடுகிறோம்.

மகாபாரதத்தில் குருஷேத்திர போரின் போது பகவான் கிருஷ்ணர், அர்ஜூனனுக்கு உபதேசித்ததே பகவத் கீதை. இது கார்த்திகை மாதம் சுக்லபட்ச ஏகாதசி நாளில் அருளப்பட்டது. ஆங்கில மாதத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கீதா ஜெயந்தியை நாம் கொண்டாடுகிறோம். கீதா ஜெயந்தி கொண்டாடப்படும் இந்த நாளை மோட்ஷ ஜெயந்தி என்றும் சொல்கிறார்கள்.

நவ.26 சட்ட நாளில் பகவத் கீதை, உபநிடதங்கள் நடத்த உத்தரவிடுவதா? மத்திய பாஜக அரசுக்கு வைகோ கண்டனம்

English summary

You will be amazed to read Bhagavad Gita. The Governor of Tamil Nadu RN Ravi has said that Reading the Bhagavad Gita will increase one's morality. Virtue can be controlled while reading the Gita. Speaking at the Geetha Jayanti, Governor Ravi said that through this, any action can be completed towards the goal with a clear vision.