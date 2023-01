‛தமிழ்நாடு’.. ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கு 6 மொழிகளில் பதிலடி கொடுத்த கமல்.. சூடுபிடிக்கும் விவாதம்.. ஆஹா

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என்று சொல்வதே சரியாக இருக்கும் என ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசிய பேச்சுக்கு தற்போது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கு தொடர்ந்து அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன், தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி, ஆங்கிலம் என 6 மொழிகளில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இது தற்போது இணையதளத்தில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

நாட்டின் 75வது சுதந்திர தினவிழா கொண்டாட்டத்தின் ஒருபகுதியாக உத்தர பிரதேச மாநிலம் வாரணாசியில் 'காசி தமிழ் சங்கமம்' நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. பாஜக சார்பில் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றனர்.

இந்நிலையில் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தவர்களை சிறப்பிக்கும் நிகழ்வு சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் நடந்தது. இதில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களை ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பாராட்டினார்.

