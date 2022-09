சோழர் கால வெண்கல சிலைகள், 2 பழங்கால தஞ்சை ஓவியங்கள்..சென்னையில் பறிமுதல்..எந்த கோவிலுக்கு சொந்தம்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தொன்மை வாய்ந்த 7 சோழர்கால வெண்கல சிலைகள், 15 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 2 பழங்கால தஞ்சை ஓவியங்களையும் சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் சென்னையில் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

வெளிநாடு வாழ் இந்தியருக்கு சொந்தமான வீட்டில் இருந்து இந்த சிலைகளானது பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

தொன்மை வாய்ந்த 7 சோழர்கால வெண்கல சிலைகள், 15 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 2 பழங்கால தஞ்சை ஓவியங்களையும் ராஜா அண்ணாமலை புரத்தைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர் அவரது வீட்டில் வைத்துவிட்டு, வெளிநாட்டில் வசித்து வருவதாக சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவினருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

இதனையடுத்து சிலை கடத்தல் தடுப்புப்பிரிவினர் இன்று சோதனை மேற்கொண்டனர். அவரது வீட்டில் இருந்த தொன்மை வாய்ந்த 7 சோழர்கால வெண்கல சிலைகள், 15 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த 2 பழங்கால தஞ்சை ஓவியங்களையும் சிலை கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

