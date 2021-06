பொருளாதார ஆலோசனை குழு அமைத்தது எதற்கு தெரியுமா? ஸ்டாலின் அதிரடி பேச்சு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தெற்காசியாவிலேயே தொழிற்சாலை மிகுந்த மிகுந்த மாநிலமாக தமிழகத்தை மாற்ற பொருளாதார ஆலோசனைக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என ஸ்ரீபெரும்புதூர் ஹுன்டாய் நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

தெற்காசியாவிலேயே நாம நம்பர் 1 ஆக போறோம்.. பொருளாதார ஆலோசனை குழு இதற்குத்தான்: ஸ்டாலின் அதிரடி பேச்சு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த இருங்காட்டுக் கோட்டையில் அமைந்துள்ளது ஹூண்டாய் நிறுவனம். 1996 ஆம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டு 25 ஆண்டுகளில் ஒரு கோடி கார்கள் உற்பத்தி செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்த நிறுவனத்தில் 27 வகையான கார்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதில் சுமார் 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

அடாஸ், ஹூண்டாய் மோட்டார் நிறுவனங்கள் முதல்வர் நிதிக்கு தலா ரூ5 கோடி- சிஎஸ்கே ரூ 1கோடி

English summary

The Economic Advisory Council has been set up to transform Tamil Nadu into the most industrialized state in South Asia, said Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin while participating in an event at Hyundai in Sriperumbudur.