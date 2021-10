தமிழகத்தில் மின்வெட்டு வரும் ஆபத்து?.. 4 நாட்கள் மட்டுமே நிலக்கரி கையிருப்பு.. அரசுக்கு பெரும் சவால்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சீனாவில் தொடங்கிய நிலக்கரி பற்றாக்குறை இந்தியாவையும் பாதித்துள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்திற்கு மின் உற்பத்திக்கு தேவையான நிலக்கரி கையிருப்பு இன்னும் நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்களுக்கு மட்டுமே உள்ளது. நிலக்கரி இல்லாவிட்டால் மின் உற்பத்தி இல்லாமல், மீண்டும் தமிழகத்தில் மின்வெட்டு தலைதூக்கும் ஆபத்து உள்ளது.

வடசென்னை, தூத்துக்குடி, மேட்டூர் உள்பட 5 அனல்மின் நிலையங்களில் இன்னும் 5 நாட்களுக்கு தேவையான நிலக்கரி கையிருப்பு மட்டுமே உள்ளதாக மின்சார துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார். தினமும் நிலக்கரி வந்து கொண்டிருக்கிறது.அரசின் சொந்த அனல் மின் நிலைய உற்பத்தி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஆறுதல் தரும் தகவலை வெளியிட்டார். ஆனால் நிலக்கரி கையிருப்பு குறைந்துவருவதால் மின் வெட்டு அபாயம் எழுந்துள்ளது.

மின் உற்பத்தி என்பது பல்வேறு வழிகளில் செய்யப்பட்டாலும், பிரதானமாக இருப்பது அனல் மின்நிலையங்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுவது தான் பிரதானமாக உள்ளது. தமிழகத்தில் வடசென்னை, தூத்துக்குடி, மேட்டூர் உள்பட 5 அனல்மின் நிலையங்களில் 4320 மெகா வாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. காற்றாலை மின் உற்பத்தி, சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி, நீர் மின் நிலை மின் உற்பத்தி, கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய மின் உற்பத்தி, வெளிச்சந்தையில் மின்சாரம் வாங்குவது என அரசு தமிழகத்திற்கு தேவையான சுமார் 12 ஆயிரம் மெகாவாட் (வேறுபடும்) மின்சாரம் பல்வேறு வழிகளில் கிடைக்கிறது.

English summary

