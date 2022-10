வெறிகொண்ட ஆந்திர கும்பல்.. தமிழக மாணவர்கள் மீது ஓடஓட தாக்குதல்! எல்லையில் பதற்றம் -திருமா ட்வீட்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு - ஆந்திரா எல்லையில் அமைந்து இருக்கும் சுங்கச்சாவடியில் தமிழக மாணவர்களை குறிவைத்து தெலுங்கு கும்பல் கம்பு கட்டைகளை கொண்டு தாக்குதல் நடத்தியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

திருப்பதி அருகே தமிழ்நாடு - ஆந்திரா எல்லையில் அமைந்து இருக்கிறது புத்தூர் எஸ்.பி.புரம் சுங்கச்சாவடி. இந்த சுங்கச்சாவடி வழியாக தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.

இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வர்த்தக போக்குவரத்தும், பொது போக்குவரத்தும் இவ்வழியே நடைபெற்று வருகிறது. ஏராளமாக ஆந்திர வாகனங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழக வாகனங்கள் ஆந்திராவுக்கும் சென்று வருகின்றன.

English summary

Tamil Nadu students were attacked by a Telugu mob with sticks at Tamil Nadu - Andhra border toll plaza. Thirumavalavan has insisted that Chief Minister M. K. Stalin should take appropriate action in this regard.