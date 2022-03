பறந்த ஆர்டர்.. தமிழ்நாட்டில் இன்று நள்ளிரவு முதல் 27 சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணம் உயர்வு.. இதோ விவரம்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள 27 சுங்கச்சாவடிகளில் இன்று நள்ளிரவு முதல் கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வருகிறது... அதன்படி சுங்கச்சாவடிகளில் 5 ரூபாய் முதல் 50 ரூபாய் வரை கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 6,000 கி.மீ.க்கு மேல் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைக்கப்பட்டு, பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் அண்டை மாநிலங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன...

இந்த சாலைகள் வழியாக செல்லும் வாகனங்களிடம், சாலை பயன்பாட்டிற்கான கட்டணம் வசூலிப்பதற்காக மொத்தம் 49 இடங்களில் சுங்கச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

காலையிலேயே ஷாக் கொடுத்த மத்திய அரசு! சென்னை அருகே சுங்கச்சாவடி கட்டணங்கள் உயர்வு

English summary

The tariff hike will come into effect from midnight today at 27 customs posts in Tamil Nadu . The tariff has been increased from 5 rupees to 50 rupees at the toll plazas.