டாஸ்மாக் முறைகேடு:செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக ஆதாரம் இருக்கு.. உயர்நீதிமன்றத்தில் பாஜக நிர்வாகி பதில்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக ஆதாரம் இருக்கிறது. முறைகேடுகளை மறைக்கவே தனக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என பாஜக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பதில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

தமிழக மின்சாரம் மற்றும் ஆயத்தீர்வை அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜி உள்ளார். இவருக்கு பாஜகவினருக்கும் இடையே கருத்து மோதல்கள் அடிக்கடி நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக பாஜக தலைவர் அண்ணாமைலை மற்றும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஆகியோர் இடையே அடிக்கடி வார்த்தை போர் ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால் சமீப காலமாக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, செந்தில் பாலாஜியை சாராய அமைச்சர் என விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

English summary

There is evidence against Minister Senthil Balaji in Tasmac scam. A case has been filed against him to cover up the irregularities. CDR Nirmal Kumar, head of BJP's information technology unit, has filed a reply in the Chennai High Court asking that the case should be dismissed with a fine.