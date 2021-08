முதல்வராக ஸ்டாலின் வெற்றி பெற பணி செய்த அரசு ஊழியர்களை நிதியமைச்சர் துச்சமென பேசுவதா?- ஜாக்டோ ஜியோ

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழக முதல்வராக ஸ்டாலின் வர வேண்டும் என்பதற்காக களப் பணியாற்றியதாகவும், ஆனால், தமிழக நிதித்துறை அமைச்சர் (பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்) அளித்துள்ள தொலைக்காட்சி பேட்டி தங்களுக்கு அதிருப்தியளிப்பதாகவும், ஜேக்டோ-ஜியோ அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக ஜாக்டோ - ஜியோ மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியுள்ளதாவது:

நிதியமைச்சர் நேற்றைய தினம் (23-08-2021) தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில், ஆசிரியர்களையும் அரசு ஊழியர்களையும் மிகவும் துச்சமென மதித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், பொதுமக்களிடம் அந்நியப்படுத்தும் வகையில் பேசியுள்ளார். மேலும், நிதிநிலை அறிக்கையில், ஒரு ரூபாயில் 19 பைசா ஊதியத்திற்காகவும், 8 பைசா ஓய்வூதியத்திற்காவும் செலவிடப்படுகிறது என்ற புள்ளிவிவரத்தை அளித்துவிட்டு, தொலைக்காட்சிப் பேட்டியில் ஒரு ரூபாயில் 65 பைசா ஊதியம்- ஓய்வூதியத்திற்காகச் செலவிடப்படுகிறது என்று முன்னுக்குப் பின் முரணாகத் தெரிவித்து பொதுமக்களிடத்தில் ஆசிரியர்கள்- அரசு ஊழியர்களின்பால் பகைமை உணர்வை வளர்க்கும் தவறான புள்ளிவிவரத்தினைப் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

The Jacto Geo government employees organization express dissatisfaction with the interview of Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan The Jacto Geo organization said that they have worked for MK Stalin to become the Chief Minister of Tamil Nadu, but they were dissatisfied with the television interview given by the Tamil Nadu Finance Minister (PTR Palanivel Thiagarajan).