'தி காஷ்மீர் பைல்ஸ்'.. - விடுமுறையும் வரிச்சலுகையும் கொடுத்து கொண்டாடும் பாஜக அரசுகள்

Chennai

சென்னை: 'தி காஷ்மீர் பைல்ஸ்' திரைப்படம் வெளியாகிய சில தினங்களிலேயே, அந்தப்படத்துக்கு இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்கள் வரிச்சலுகையை அறிவித்து வருகின்றன.

தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்படம் குறித்து தமிழகத்தில் பெரிய அளவில் பேச்சுகள் எழாத நிலையில், பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு இந்தப்படம் சிறப்புக்காட்சியாக திரையிடப்பட இருக்கிறது.

அரசு அதிகாரிகள் இந்தப்படத்தைத் தவறாமல் பார்க்க வேண்டும் என பல மாநிலங்களில் இந்தப்படத்தைப் பார்க்க விடுமுறை வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு.. ஜம்மு காஷ்மீர் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்

English summary

Within days of the release of 'The Kashmir files' film, several states in India were announcing tax breaks for the film.