சகிப்புத்தன்மை குறைந்துவிட்டது.. மீண்டும் அவரை பணியில் சேர்த்துவிட்டோம்- Zomato நிறுவனர் பரபர ட்வீட்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: இந்தியாவில் சகிப்புத்தன்மை இன்னும் கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் என்று சொமேட்டோ - இந்தி திணிப்பு சர்ச்சை குறித்து சொமேட்டோ நிறுவனர் தீபிந்தர் கோயல் தெரிவித்துள்ளார்.

சொமேட்டோ நிறுவனத்தின் ஊழியர் ஒருவர் ஆகாஷ் என்ற தமிழரிடம் இந்தி குறித்து பேசியது இணையத்தில் சர்ச்சையாகி உள்ளது. ஆர்டர் செய்த உணவு முழுதாக கிடைக்கவில்லை என்று கஸ்டமர் கேரில் புகார் அளித்த ஆகாஷிடம் சொமேட்டோ கஸ்டமர் கேர் ஊழியர் பேசிய விதம்தான் சர்ச்சையாகி உள்ளது.

ஆகாஷுக்கு அந்த சொமேட்டோ ஊழியர் ரீபண்ட் அளிக்க மறுத்ததோடு.. நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசுவது கஷ்டமாக இருக்கிறது. இந்தியாவின் தேசிய மொழி இந்தி. இதனால் எல்லோரும் இந்தி தெரிந்து வைத்து இருப்பது அவசியம் என்று அந்த சொமேட்டோ அதிகாரி திமிராக பதில் அளித்துள்ளார்.

இலங்கை கடற்படை அத்துமீறல்களுக்கு... முடிவு கட்டப்பட வேண்டும்... ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்..!

English summary

The level of tolerance needs to be way higher than it is says Zomato founder on Anti Hindi Imposition trend by Tamils.