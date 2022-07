ஸ்கெட்ச் திமுகவுக்கு இல்ல! அதிமுக ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆர்ப்பரித்த ‘மாஜிக்கள்’! அப்செட்டில் ஓபிஎஸ் & கோ?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக சார்பில் மின் கட்டண உயர்வு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை கண்டித்து திமுக அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி அறிவித்திருந்தாலும் நேற்று மற்றும் இன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை துரோகி என கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துதான் போராட்டங்கள் நடைபெற்றது ஓபிஎஸ் தரப்பை கடும் கோபத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் முற்றியுள்ள நிலையில் இருவரும் இரு துருவங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். அதிரடி பேட்டிகள் அறிக்கைகள் என நாளுக்கு நாள் விவகாரம் சூடு பிடித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் தமிழகத்தில் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மின் கட்டணம் மாற்றியமைக்கப்படுவதாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியிருந்தார். மேலும் ஆவின் பால் பொருட்கள் விலை உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு உள்ளிட்ட விவகாரங்களும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறினார்.

Although Edappadi Palanichami had announced that the AIADMK would hold a demonstration against the DMK government to condemn the problems including the increase in electricity tariffs, yesterday and today the protests were held in various parts of Tamil Nadu where O. Panneerselvam was criticized as a traitor.