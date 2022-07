மின்காந்த வெடிப்பு! இன்று பூமியை தாக்கும் சூரிய புயல்..என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் எனத் தெரியுமா?

Chennai

oi-Karthi Ramu

சென்னை: சூரியனிலிருந்து புறப்பட்டு வரும் 'சூரிய புயல்' எனப்படும் சக்தி வாய்ந்த காந்த அலைவரிசை ஜூலை 18ம் தேதியான இன்று பூமியை தாக்கக்கூடும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர். இதனால் ரேடியோ சிக்னல், ஜிபிஎஸ் சேவை உள்ளிட்டவை தற்காலிகமாக பாதிக்கப்படலாம் என்றும் அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

சூரியனின் மேற்பரப்பிலிருந்து கிளம்பும் மின்காந்த வெடிப்புகள் மற்றும் சக்திவாய்ந்த ஆற்றல்கள் 'Solar Storm' சூரிய புயல் என அழைக்கப்படுகிறது. கடந்த 1859ம் வலுவான ஒரு சூரிய புயல் பூமியை தாக்கியது. இதன் விளைவாக உலகம் முழுவதும் பிரகாசமான ஒளி ஏற்பட்டது.

Scientists have warned that a powerful magnetic wave called 'solar storm' coming from the Sun may hit the Earth on June 18. They have also warned that the radio signal and GPS service may be temporarily affected due to this.