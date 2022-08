சின்னம்மா கூட சேர்ந்து வேலை பாருங்க! உத்தரவிட்ட ஓபிஎஸ்? தேனி சையது கான் கூறிய பரபர தகவல்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அவைத் தலைவர் மதுசூதனின் நினைவஞ்சலி நிகழ்ச்சியில் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய ஓ.பன்னீர்செல்வம் சசிகலாவுடன் தேனி மாவட்ட நிர்வாகிகள் இணைந்து பணியாற்ற வேண்டுமென உத்தரவிட்டதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் ஓபிஎஸ் அப்படி கூறவில்லை என ஓபிஎஸ் ஆதரவு தேனி மாவட்ட செயலாளரான சையது கான் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.

சின்னம்மா கூட சேர்ந்து வேலை பாருங்க! உத்தரவிட்ட ஓபிஎஸ்?

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்திற்கு இடையே ஓ.பன்னீர்செல்வம், சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக இணைந்து செயல்படுவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பே மேலோங்கி நிற்கிறது.

English summary

Syed Khan, the OPS-supporting Theni district secretary, has denied that the OPS did not say so when the news broke that the Theni district administrators were ordered to work with O. Panneerselvam Sasikala.