சீமான் சொன்னது உண்மையா? பிரபாகரன் கதையை இயக்குகிறாரா வெற்றிமாறன்? - அவரே சொல்கிறார் கேளுங்க

சென்னை: பிரபாகரன் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படத்தை காலம் வரும்போது இயக்குவேன் என இயக்குநர் வெற்றிமாறன் அறிவித்து இருக்கிறார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவனின் 60 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சமத்துவம், மக்கள் எழுச்சி, ஒன்று சேர் என்ற தலைப்பில் குறும்பட மற்றும் ஆவணப்பட கலை திருவிழா கடந்த வாரம் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட இயக்குநர் வெற்றிமாறன், "திராவிட இயக்கம் தமிழ் சினிமாவை கையில் எடுத்ததன் விளைவுதான் தமிழ்நாடு இன்னும் மதசார்பற்ற மாநிலமாகவும், பல புற சக்திகளின் ஊடுருவலை தடுக்கக்கூடிய பக்குவத்துடன் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன்.

Naam Tamilar Party coordinator Seeman has announced that director Vetrimaran will direct the true history of Rajaraja Cholan and LTTE leader Prabhakaran. Director Vetrimaran said that "There is a time to direct Prabhakaran life history."