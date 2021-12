தமிழகத்தில் இதுவரை ஓமிக்ரான் பாதிப்பு இல்லை..அச்சப்பட தேவையில்லை - மா.சுப்ரமணியன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் வரும் 11ம் தேதி சனிக்கிழமை 50 ஆயிரம் மையங்களில் 14வது கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் இதுவரை யாருக்கும் ஒமிக்ரான் பாதிப்பு இல்லை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு கர்நாடகா, ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா, குஜராத், டெல்லி ஆகிய மாநிலங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் இதுவரை 21 பேர் ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், 11 நாடுகளிலிருந்து வந்த 5249 பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார்.

