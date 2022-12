அதிருப்தி சீனியர்கள் ஹாப்பி! விரைவில் அமைச்சரவை மாற்றம்? டேபிளில் டிக் அடிக்க காத்திருக்கும் லிஸ்ட்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினின் மகனும் திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் விரைவில் அமைச்சராகப் போவதாக பேச்சுகள் மீண்டும் மிகத் தீவிரமாக எழுந்து வரும் நிலையில், தற்போது அமைச்சரவையில் மாற்றம் இருக்கும் எனவும், அதிருப்தியில் இருக்கும் சில சீனியர்களின் இலாக்காக்களும் மாற்றம் செய்யப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மறைந்த திமுக தலைவர் கருணாநிதியின் பேரனும் தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது திமுகவின் இளைஞரணி செயலாளராக உள்ளார். கட்சி தாண்டி திரைத்துறையிலும் உதயநிதி தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

அவருக்கு தமிழக அமைச்சரவையில் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் உதயநிதியின் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியும் , நெருங்கிய நண்பருமான அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார்.

சிறுபான்மை மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை.. மீண்டும் வழங்குக..பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

English summary

While the talk of Tamil Nadu Chief Minister Stalin's son and DMK Youth wing Secretary Udayanidhi Stalin becoming a minister is getting very serious again, there are reports that there will be a change in the cabinet and the portfolios of some disaffected seniors may also be changed.