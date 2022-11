’தலைவர்’ டேபிளில் பட்டியல்! டிக் அடிக்கத் தயாராகும் ஸ்டாலின்! ஆவலோடு காத்திருக்கும் உடன்பிறப்புகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திமுகவில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு புதிய நிர்வாகிகள் நியமனம் குறித்த பட்டியல் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில் இன்னும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் பல்வேறு அணிகளில் மாற்றங்களும் நியமனங்களும் இருக்கும் என்கின்றனர் திமுக மூத்த நிர்வாகிகள்.

திமுகவின் 15வது உட்கட்சி தேர்தல் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடத்தப்பட்டு, பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். முதலில் ஒன்றிய நகர அளவிலான நிர்வாகிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற்ற பலமான அஸ்திவாரம் போடப்பட்டது.

அடுத்ததாக கட்சியின் ஒன்றிய செயலாளர்கள், அடுத்ததாக மாவட்ட செயலாளர்களுக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. கடந்த 10 ஆண்டுகளாக எதிர்கட்சியாக இருக்கும் போதே கடுமை சோதனைகளை சந்தித்தார்கள் என்பதற்கான ஆளும் கட்சியாக இருக்கும் போது அவர்களே பதவியில் நீடிக்க வேண்டுமென தலைமை விரும்பியதால், ஏறக்குறைய பழைய நிர்வாகிகளே பதவியில் தொடர்கின்றனர்.

English summary

DMK senior officials say that while the list of new administrators has been published in DMK a few days ago, there will be changes and appointments in various teams in the next few days.