இந்து மதம் ஒன்றிணைய கூடாது என சிலர் நினைக்கின்றனர்! திருமா-வெற்றிமாறனுக்கு இயக்குனர் மோகன் ஜி பதில்

சென்னை: ராஜராஜ சோழன் குறித்த பல்வேறு விவாதங்கள் தற்போது எழுந்துள்ள நிலையில், ‛‛இந்துக்கள் இந்து மதமாக ஒன்றிணைய கூடாது என சிலர் நினைக்கின்றனர்'' என்று திரைப்பட இயக்குனர் மோகன் ஜி பரபரப்பாக கூறியுள்ளார்.

‛‛பொன்னியின் செல்வன்'' படம் வெளியான நிலையில் ராஜராஜ சோழன் தொடர்பாக பல்வேறு விவாதங்கள் அனல் பறக்க நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக ராஜ ராஜ சோழன் யார்? என்பது பற்றிய கேள்விகளுக்கு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பதிலை கூறி வருகின்றனர்.

இதனால் தற்போது பெரும் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக திரையுலகை சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்து கருத்துகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ராஜராஜ சோழன் இந்துவா? ஜோதியில் ஐக்கியமான ஜெயக்குமார் - என்ன சொல்லி இருக்காரு தெரியுமா?

English summary

While there are various discussions about Rajaraja Cholan, some people think that Hindus should not unite as Hinduism, said film director Mohan Ji.