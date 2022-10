"சென்னை மக்களே உஷார்".. பலே திட்டத்துடன் உலா வரும் 'தீபாவளி திருடர்கள்'.. போலீஸ் எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தீபாவளியையொட்டி கடைப்பகுதியில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என்பதால் அதை பயன்படுத்தி திருட்டில் ஈடுபட ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சென்னைக்கு திருடர்கள் புகுந்துள்ளதாகவும் எனவே ஷாப்பிங் செய்யும் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

தீபாவளி என்றாலே அனைவருக்கும் கொண்டாட்டமாக தான் இருக்கும். பட்டாசு வெடிப்பது, புத்தாடைகள் அணிவது, தின்பண்டங்கள் செய்வது என மகிழ்ச்சியாக இந்த நாள் கொண்டாடப்படும்.

குறிப்பாக தீபாவளியில் அதிகம் பேர் புத்தாடைகள் வாங்குவதில்தான் ஆர்வம் காட்டுவர் என்று சொல்லலாம். இதேபோல் புது பொருட்கள் வாங்கவும் ஆர்வம் காட்டுவர்.

English summary

Due to the increase in the number of people at the shops on the occasion of Diwali, thieves have entered Chennai from various parts of Andhra Pradesh and Tamil Nadu to commit theft, so the police have advised the shoppers to be cautious.