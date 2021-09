ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பதவியேற்பு விழாவில் கலந்து கொள்ளாதது ஏன்?.. திருமாவளவன் விளக்கம்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தின் 25-வது ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். ஆளுநர் மாளிகையில் எளிமையாக நடந்த விழாவில் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பதவி சஞ்சீப் பானர்ஜி அவருக்கு பிரமாணம் செய்து வைத்தார்,

சுமார் 500 பிரமுகர்கள் மட்டுமே விழாவுக்கு அழைக்கப்பட்டு இருந்தனர். தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமைச்சர்கள் உள்பட முக்கிய பிரமுகர்கள் விழாவில் கலந்து கொண்டனர்.

ஆளுநர் பதவியேற்பு.. உள்நோக்கம் இருப்பதாக கூறி வராமல் போன காங்கிரஸ்.. புறக்கணித்த இடதுசாரிகள்

Thirumavalavan said that the did not attend the governor inauguration ceremony as there was an alternative opinion on the appointment of the governor