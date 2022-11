ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் ஆட்சி இல்ல “மோடிக்கு சிம்மசொப்பனம்”! அதிமுகவுக்கு கொள்கையே கிடையாது- விளாசிய உதயநிதி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மோடி அவர்களே.. நீங்கள் நினைப்பது போல இது எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியோ, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆட்சியோ கிடையாது. இது திராவிட மாடல் ஆட்சி. முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலினின் ஆட்சி. என திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ பேசியுள்ளார்.

ஒவ்வொரு முறை மாநில உரிமையைப் பறிக்கும்போதும் அதற்கு எதிராக குரல் கொடுத்து இந்தியாவிலேயே மோடிக்கு சிம்ம சொப்பனமாக திகழும் ஒரே தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் என உதயநிதி பேசியுள்ளார்.

2919 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் எப்படி பாஜகவை நிராகரித்ததோ, அதேபோல வரும் தேர்தலிலும் தமிழக மக்கள், பாஜகவை முற்றிலுமாக நிராகரிப்பார்கள் என உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார்.

English summary

"Mr. Modi, This is not the Edappadi Palaniswami regime or O. Panneerselvam regime as you think. This is the Dravidian model Government. Muthuvel Karunanidhi Stalin's government." : DMK Youth Wing Secretary Udhayanidhi Stalin MLA has spoken.