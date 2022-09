அதிமுக ஆபீசில் பேனர்கள் அகற்றம்.. ”காலம் பதில் சொல்லும்” நிதானம் காட்டும் ஓபிஎஸ்.. பின்னணி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் பேனர்களை அகற்றியது குறித்து ஓ.பன்னீர் செல்வம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் காரணமாக எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓபன்னீர்செல்வம் இடையே பிரச்னை ஏற்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து பல்வேறு வழக்குகளுக்கு பின், கடந்த ஜூலை மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

அந்த பொதுக்குழு செல்லாது என்று அறிவிக்க கோரி ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கில் முதல் தீர்ப்பில் வெற்றி கிடைத்தாலும், மேல் முறையீட்டு வழக்கின் தீர்ப்பு எதிராகவே அமைந்தது. இதனைத்தொடந்து ஜூலை மாதத்தில் நடத்தப்பட்ட பொதுக்குழு செல்லும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்தது. அதை எதிர்த்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.

English summary

O. Panneer Selvam commented on the removal of banners in AIADMK head office. He said, Time will answer for Everything. Recently he met AIADMK Senior Leader Panruti Ramachandran.