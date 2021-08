எமகண்டத்தில் வெள்ளை அறிக்கை... ராகுகாலத்திற்கு முன் பட்ஜெட் உரை வாசித்த பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன்

Chennai

சென்னை: வெள்ளிக்கிழமை பஞ்சமி திதியான இன்று ராகுகாலத்திற்கு முன்பு நல்ல நேரத்தில் பட்ஜெட் உரையை வாசித்துள்ளார் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன். ராகுகாலம் எமகண்டத்தில் எந்த ஒரு நல்ல காரியமும் செய்யக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். எமகண்ட நேரத்தில் வெள்ளை அறிக்கை வாசித்த நிதியமைச்சர் இன்று சட்டசபையில் நல்ல நேரத்தில் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்துள்ளார்.

எந்த ஒரு நல்லகாரியம் செய்வதற்கு முன்பாகவும் நாள் நட்சத்திரம் நேரம் காலம் பார்ப்பது வழக்கம். அமாவாசை, பவுர்ணமிக்கு மறுநாள் பிரதமை திதி அதனை பாட்டிமை என்றும் கூறுவார்கள். அந்த நாளில் எந்த ஒரு நல்ல காரியமும் செய்ய மாட்டார்கள். அஷ்டமி, நவமி திதி நாட்களில் நல்ல காரியங்கள் செய்ய மாட்டார்கள். இதே போல ராகுகாலம், எமகண்டம், குளிகை நேரத்திலும் நல்ல காரியங்கள் செய்ய மாட்டார்கள். காரணம் இந்த நேரத்தில் மேற்கொள்ளும் காரியம் ஜெயிக்காது என்ற நம்பிக்கையும் உள்ளது.

அமாவாசைக்குப் பிறகு ஐந்தாம் நாள் பஞ்சமி திதி. இன்று வளர்பிறை பஞ்சமி நாள். சிறப்பான நாளான இன்று அனைத்து சுபகாரியங்களையும் செயய்லாம். இந்த திதிக்கு நாக தேவதைகள் அதிதேவதை ஆவார்கள். எனவே நாகர் வழிபாட்டுக்கு உகந்த திதி இது. இன்றைய தினம் நாக பஞ்சமி கொண்டாடப்படுகிறது.

Finance Minister PTR Palanivel Rajan read out the budget speech at a Nallneram before the Rahukaalam on Panchami festival on Friday. The Finance Minister, who read the White Paper yemakandam time, has tabled the budget in the Assembly today in good time.