பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் தரமில்லையென புகார்.. உடனே ஆக்ஷன் எடுத்த ஸ்டாலின்.. அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு

சென்னை: தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரேஷன் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு 21 பொருள்கள் அடங்கிய பரிசு தொகுப்பு வழக்கங்கப்பட்டு வருகிறது. மொத்தம் 1,088 கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

பச்சரிசி, வெல்லம், முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், பாசிப்பருப்பு, நெய், மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், கடுகு, சீரகம், மல்லி தூள், மிளகு, புளி, கோதுமை மாவு, ரவை, உப்பு, மிளகு, உளுத்தம் பருப்பு, கடலைப் பருப்பு மற்றும் கரும்பு ஆகிய 21 பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

Tamilnadu Chief Minister MK Stalin has instructed the authorities to ensure that quality material is available to all in the Pongal gift package. A gift package of 21 items is being offered to the ration rice family card holders for the Pongal festival