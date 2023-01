ஆயிரம் ரூபாய் பணத்துடன் பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு: டோக்கன் வழங்கும் பணி தொடங்கியது!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ரேஷன் அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை, முழு கரும்பு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் ஆகியவை பொங்கல் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பு வரும் 9 ஆம் தேதியில் இருந்து வழங்கப்பட இருக்கின்றன. இதையொட்டி இன்று டோக்கன் வழங்கும் பணி தொடங்கியது. இன்று முதல் வருகிற 8-ஆம் தேதி வரை பொங்கல் பரிசுக்கான டோக்கன்களை நியாய விலை கடை ஊழியர்கள் வீடு வீடாக சென்று வழங்குகின்றனர்.

தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகை ஜனவரி 15ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் சிறப்பாக கொண்டாடுவதற்காக தமிழக அரசு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பை அறிவித்து வருகிறது.

கடந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத்தொகுப்பாக அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, முந்திரி, திராட்சை, நெய், கரும்பு உள்ளிட்ட 21 பொருட்கள் அடங்கிய பரிசுத் தொகுப்பை வழங்கியது. ரொக்கப் பணம் வழங்கப்படவில்லை.

Ration rice card holders are given Pongal gifts of one kg of sweet rice, one kg of sugar, sugarcane and one thousand rupees in cash. This Pongal prize pack will be distributed from 9th. In this regard, the work of issuing tokens has started today. From today till 8th Pongal gift tokens are distributed door to door by employees of fair price shops.